Chicago Fire | arriva su Italia 1 la stagione 12

(Di martedì 9 luglio 2024) L’universo di Onecontinua a regnare sovrano, tanto che la NBC ha rinnovato tutte e tre le serie:Med,PD e, naturalmente,, questo significa chetornerà per la 13ª. Ma ora c’è una novità per i fanni,infatti in prima serata su1 dal 17 luglio la12 di. Cosa succederà nella13 di? Andrea Newman, showrunner della serie, ha detto che il tema della nuovaè il cambiamento: “L’intero tema della dodicesimaera il cambiamento, e come il cambiamento influisce su una caserma dei pompieri e su una famiglia così unita come la 51”. Siamo sicuri che, come le stagioni precedenti, la13 disarà ancora una volta piena di casi da brivido, nuovi personaggi e ostacoli per la nostra squadra di pompieri.