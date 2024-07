Boxe le ambizioni di Testa e di Mouhiidine per le Olimpiadi Malagò | Italia più forte di sempre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Il conto alla rovescia che ci sta portando all’inizio delledi Parigi 2024 sta per terminare e tra le discipline nelle quali l’vuol far bene c’è anche la. Ha avuto luogo quest’oggi la presentazione della squadra che competerà nella rassegna a Cinque Cerchi e lenon mancano. “L’obiettivo èquello di portare una medaglia a casa. Vado da campionessa del mondo e sarebbe bello riconfermare la mia posizione sul podio“, in questo modo si è espressa Irma, che fu tra l’altro bronzo nell’ultima edizione dei Giochi a Tokyo. Insieme alla nativa di Torre Annunziata, ci saranno anche Alessia Mesiano, Angela Carini, Giordana Sorrentino e Sirine Charaabi tra le donne. Sul fronte maschile, fari puntati Diego Lenzi, Salvatore Cavallaro e Aziz Abbes