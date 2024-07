Belve perché Belen Rodriguez ha rifiutato | colpa della Fagnani?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 9 luglio 2024) Ospite al BCT, Festival Nazionale del Cinema eTelevisione di Benevento,ha recentemente rivelato un retroscena sulla trasmissione. La showgirl argentina ha difatti svelato di aver ricevuto l’invito per partecipare, ma di averlo declinato. Ecco il motivo che l’ha spinta a tale scelta. Nel bene o nel male,ha dimostrato di non mandarle a dire, nel corsosua carriera. La showgirl argentina, che nell’ultimo anno si è presa una pausa dal piccolo schermo, è recentemente apparsa al BCT, Festival Nazionale del Cinema eTelevisione di Benevento. In occasione dell’evento, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro professionale, ma non solo. Così come riportato da Vanity Fair, infatti,ha svelato un retroscena riguardante la trasmissione, rivelando di averl’invito di partecipare.