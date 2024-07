Asili pubblicata la graduatoria | Disponibili 1600 posti totali ma lavoriamo per aumentarli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Ladegli ammessi in prima battuta ai nidi d’infanzia è da ieri on line sul sito del Settore Servizi educativi del Comune di Modena. "Vorrei ringraziare le famiglie per le sollecitazioni pervenute in questi giorni sui tempi di pubblicazione delle graduatorie. Tempistiche purtroppo dettate da un problema tecnico del nuovo sistema informatico, un problema di cui ci siamo fatti immediatamente carico affinché non ricapiti più, per continuare, come Amministrazione, a sostenere le esigenze organizzative delle famiglie", spiega l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli. Sono 1.226 (57 più dello scorso anno, quando già si registrava un trend in crescita da due anni) le famiglie che hanno chiesto di accedere al nido d’infanzia: 271 hanno fatto domanda per la sezione dei piccoli, 659 per i medi e 296 per i grandi.