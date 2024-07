Wimbledon risultato pazzesco | non era mai successo nella storia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 luglio 2024) Prosegue inarrestabile il momento d’oro dei tennisti azzurri che sono stati in grado di centrare un traguardo impensabile fino a oggi nel prestigioso torneo londinese Ora possiamo chiamarla valanga azzurra anche nel tennis. Quello che negli 70 era l’appellativo della squadra italiana dello sci alpino in grado di vincere quasi tutte le gare arrivando a volte a monopolizzare l’intero podio, ora possiamo utilizzarlo anche nel tennis, dove, dietro al fenomeno Jannik Sinner da un mese numero uno al mondo, c’è un movimento che ogni settimana, in ogni torneo, riesce a farsi valere cogliendo risultati sempre più prestigiosi. E’ grande azzurri a-ansafoto L’ultimo è sttao pochi minuti fa Lorenzo Musetti, che dopo poco più di due ore di battaglia, battendo il lucky loser Mpetshi Perricard che aveva fatto girare la testa a tutti quanti nella prima settimana del torneo a suon di ace, ha centrato per la prima volta in carriera i quarti di finale di un torneo dello slam, proiettando così ben tre azzurri tra i migliori otto del torneo più importante e prestigioso al mondo, quello che si gioca sull’erba di