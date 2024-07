Wimbledon Lorenzo Musetti | Giorno fenomenale per me sognavo questo momento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’emozione diè grande, e anche più che giustificata: i primi quarti di finale Slam della sua vita arrivano nel tempio del tennis,. Battuto il francese Giovanni Mpetshi Perricard, e sul Campo 2 si apre la gioia per un successo che gli apre le porte di uno dei primi due campi dell’All England Lawn Tennis Club. Così il numero 2 d’Italia nell’intervista a fine match: “Per me è difficile emozionarmi, ma penso di averlo fatto.da quand’ero bambino. La mia famiglia mi ha sempre supportato a inseguire il mio sogno. Ringrazio prima di tutto Simone Tartarini, senza di lui nulla disarebbe possibile, e ringrazio anche il mio team, la mia famiglia, Veronica. Penso che mio figlio sia con la madre di Veronica!è un grandeper me, sono orgoglioso di questa vittoria“.