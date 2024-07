Wimbledon 2024 Medvedev | Contro Sinner sarà fondamentale il servizio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di quarti di, Daniilha dichiarato: “Come spesso accade sull’erba,il. Lui colpisce più forte di me, ma io do alla palla traiettorie differenti. In tutti gli incontri della nostra rivalità c’è sempre stata grande battaglia. Jannik si trova molto bene sull’erba e adora giocarci, ma anch’io mi sento più a mio agio rispetto all’inizio. La mia speranza è di trovare tanti ace e colpi vincenti“.: “il” SportFace. .