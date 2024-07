Volley i convocati dell’Italia per le Olimpiadi | Giannelli guida 12 azzurri svelata la riserva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana dimaschile, ha diramato le convocazioni per ledi Parigi 2024. Glisi presenteranno ai Giochi da Campioni del Mondo e vice campioni d’Europa, desiderosi di essere grandi protagonisti e di poter battagliare per la conquista di una medaglia. La compagine tricolore ha tutte le carte in regola per puntare in alto, partendo da un girone decisamente impegnativo che propone due sfide da urlo contro la Polonia (avversarie nelle ultime finali iridate e continentali) e il Brasile (grande classica della pallavolo internazionale, i verdeoro vinsero la finale di Rio 2016), oltre al confronto con il poco quotato Egitto. Non ci sono grandi sorprese nelle scelte operate dal tecnico pugliese.