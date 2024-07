Vis tiri mancini | quant’è dura sistemare le cose a sinistra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giocatori di piede sinistro, merce rara. La Vis, carente in materia, ha risolto un primo problema con l’ingaggio di Davide Bove, che ha appena sottoscritto un contratto quadriennale indicativo di quanto la società punti su di lui. L’ex Crotone può coprire diversi ruoli della difesa, compreso quello di braccetto sinistro, e dunque risultare prezioso anche nel lavoro di prima costruzione. Ora rimane da coprire il vuoto della fasciadi centrocampo. Questione non trascurabile, considerando che nella scorsa stagione è stata quella che ha dato più problemi, specialmente dalla cessione di Zoia in poi, costringendo Banchieri prima e Stellone poi ad adattarvi diversi giocatori. Il ritorno alla base di Riccardo Zoia, scaduto il prestito alla Ternana e l’obbligo di riscatto dopo la retrocessione delle Fere, sembrava offrire alla Vis un’opportunità in più, quella di un mancino naturale in grado di coprire tutta la fascia.