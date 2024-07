Vasquez sul taccuino dell’Inter | profilo ideale per tre motivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Johanfinisce nel mirino. Il difensore messicano del Genoa piace ai nerazzurri, soprattutto perché il suosoddisfa più esigenze, a livello di campo e non solo. NOME NUOVO – La ricerca di un difensore da partecontinua. E oggi neldel DS Piero Ausilio compare anche il nome di Johan, difensore messicano in forza al Genoa. L’asse tra Milano e Genova si conferma estremamente caldo, e paradossalmente questo potrebbe essere l’unico freno ad una possibile trattativa. Coi liguri che difficilmente si priverebbero di un altro titolare dopo Josep Martinez (si attende oggi l’annuncio ufficiale da parte) e Albert Gudmundsson (inseguito da mezza Serie A, compresi i nerazzurri). Ma, guardando la situazione solo dal punto di vista, non si vedono punti contrari a questo affare.