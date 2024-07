Traffico Roma del 08-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24 si sta in coda per incidente tra le uscite per viale della Serenissima e Tor Cervara direzione del raccordo anulare perin via del Foro Italico tra gli svincoli Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni notizia arriva dallaFiumicino a causa della rimozione di un mezzo pesante è ribaltato temporaneamente chiuso il Bigo per mettersi sulla A12Civitavecchia Provenendo da Fiumicino in via del Muro Torto la polizia locale Segnalarallentato per incidenti in prossimità di viale del Galoppatoio direzione viale del Policlinico su Grande Raccordo Anulare sulla carreggiata interna e rallentamenti e code pertra l’uscita ospedale Sant’Andrea Salaria e a seguire il rallentamenti e code tra l’uscita Nomentana e Prenestina presente il code a trattilungo la carreggiata esterna tra l’uscita per laFiumicino e Appia E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito