Scherma presunti abusi su atleta uzbeka | Intervenga la Fis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’avvocato Luciano Guidarelli, legale di una giovane schermitrice, che quando era ancora minorenne denunciò di essere stata vittima di uno stupro da parte di due schermidori indagati per violenza sessuale di gruppo, riporta l’attenzione a tali avvenimenti, accaduti durante un ritiro a Chianciano Terme, in provincia di Siena, la notte tra il 4 e il 5 agosto del 2023: “Vogliamo abbattere il muro di silenzio che circonda questa vicenda e per questo abbiamo depositato un esposto alla procura della Feder(Fis) e per conoscenza al procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer al fine di accertare le responsabilità disciplinari dei due schermidori. In casi così gravi non si possono attendere i tempi della giustizia ordinaria. Su quanto avvenuto, fino ad oggi, la Fis non ha mosso un dito.