Recensione TOZO PA1 | alta qualità a prezzo budget

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 8 luglio 2024) In questa veloceandiamo a vedere insieme pregi e difetti della cassa BTPA1, uno dei compromessi migliori in termini diattualmente disponibili sul mercato È da ormai un po’ di tempo cheha travalicato il mercato delle cuffiette Bluetooth ae super competitive per invadere anche quello degli speaker, sempre caratterizzati da quell’ottimo rapportoa cui l’azienda ci ha abituati nel corso del tempo. Era questo il caso, ad esempio, della cassa BT PA2, di cui vi abbiamo parlato in unadedicata che trovate cliccando qui, ed è altrettanto questo il caso dellaPA1, un altro modello di speaker particolarmente performante, seppur con alcuni limiti, di cui vi parliamo in questo articolo.