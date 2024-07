Pechino lancia il J-31B Quali sono le caratteristiche del nuovo caccia cinese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Repubblica Popolareunstealth. E lo fa attraverso un filmato registrato dall’azienda produttrice del velivolo nonché filiale statale di uno dei principali appaltatori della difesa, la Shenyang Aircraft Corporation, che è stato mandato in onda lunedì 8 luglio dall’emittente stataleCctv. Nel video si può vedere un prototipo generato al computer deljet che riporta la dicitura J-31B sulla fusoliera, indicazione di come esso sia una derivazione del J-31 “Gyrfalcon” (nome con cui viene identificato il prototipo oggetto del video) prodotto sempre dalla Shenyang Aircraft Corporation. Questodi quinta generazione, che si posiziona come l’equivalentedell’F-35 Lightning II prodotto dalla Lockheed Martin, è stato progettato sia per l’impiego da parte della People’s Liberation Army (dove dovrebbe affiancare il J-20, il più avanzatostealth a disposizione delle forze armate cinesi, entrato ufficialmente in servizio nel 2017) che per l’esportazione ai Paesi interessati, tant’è che ci si riferiva ad esso con due denominazioni diverse: J-31 (o J-35) per l’ambiente domestico, Fc-31 per il mercato delle esportazioni.