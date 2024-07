Pallanuoto femminile La Team Marche Moie promossa in A2

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ai play off serie B svoltesi ad Avezzano. Nel girone delle moiarole il Camogli (promosso) ed anche il Certaldo ed il Circolo Villani San Prisco, 8 luglio 2024 – Nel week end ultimo, ad Avezzano, le ragazze dellacon due vittorie (contro Circolo Villani San Prisco e Certaldo) su tre partite, l’altra gara contro Camogli anch’esso promosso, hanno conquistato la promozione in A2. Grande festa di tutta la squadra per il traguardo raggiunto a partire dalla capitana Sofia Sassaroli, la coach Stefania Giuliani, il suo braccio destro in queste due giornate, l’allenatore Gianni Catena, e il dirigente dellaMichele Dolciotti. IN AGGIORNAMENTO ©riproduzione riservata L'articolo/ Lain A2 proviene da Lo sport della Vallesina.