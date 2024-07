Napoli visite mediche a Villa Stuart per Spinazzola e Rafa Marin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) E’ il giorno delleper i due nuovi acquisti del. Leonardo, arrivato a parametro zero dopo la scadenza di contratto con la Roma, e, che il club prende dal Real Madrid per 11 milioni, sono giunti stamattina alla clinica. Test di rito e poi da domani si uniranno ai loro compagni di squadra nel raduno di Castel Volturno. Intanto il, secondo il quotidiano tedesco Bild, ha nel mirino per rinforzare il centrocampo Emre Can, nazionale tedesco reduce dagli Europei. Per l’ex Juventus e Liverpool si parte da una richiesta di 15 milioni del Borussia Dortumund che ilsta trattando offrendo 10 milioni.perSportFace. .