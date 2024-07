Minacce di morte alla ex in arresto 43enne sannita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata del 7 luglio 2024 la Polizia di Stato ha tratto inun quarantatreenne di Benevento gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile, dopo che personale della Squadra Volante è intervenuto presso l’abitazione della persona offesa per garantirne l’incolumità. La donna, infatti, è parsa sin da subito terrorizzata per le reiterate e gravidia lei rivolte da parte dell’ex compagno, già noto alle forze dell’ordine perché gravato da numerosi precedenti di polizia, anche in materia di armi. L’uomo, in particolare, risulta già indagato per aver esploso dei colpi di arma da fuoco nei pressi dell’abitazione dell’odierna persona offesa nell’estate del 2021.