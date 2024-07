Milan | primo allenamento agli ordini di Fonseca doppiette di Calabria e Colombo nella partitella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Davanti a circa mille tifosi, ma senza la rappresentanza della Curva Sud, aello ecco ildel nuovo allenatore del, Paulo. Dopo una seduta leggera con il pallone, i giocatori a disposizione hanno effettuato unafinale con i primi gol stagionali a opera di(doppietta per entrambi), Romero e Loftus-Cheek). Nel pomeriggio Matteo Gabbia ha parlato del nuovo tecnico: “C’è tanta curiosità e voglia di seguire un allenatore che è nuovo, appena arrivato. C’è voglia di conoscerlo e farsi conoscere. Di conseguenza questo è il nostro obiettivo per queste prime settimane di lavoro: cercare di conoscerci reciprocamente e fargli capire pregi e difetti, per mettere le basi per un futuro che può essere bello”.