Milan Ibrahimovic | Zirkzee è il passato ll mercato è lungo abbiamo un nome

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Nonfretta sugli acquisti, il. Posso garantire che arriveranno giocatori, al momento siamo parlando e discutendo, ma niente di chiuso.? E’ ilun attaccante in mente a cui puntiamonon dico il”. Lo ha detto Zlatannel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del. “Stiamo studiando il, ma per fare entrare giocatori bissogna anche fare spazio. Non possiamo avere una rosa di 40 giocatori”, ha aggiunto lo svedese.si è poi soffermato su Theo Hernandez: “E’ un giocatore del, poi lo sappiamo che è molto felice e che l famiglia si trova bene qui. Con il nuovo allenatore avrà spazio per trovarsi bene. Sarà costruito per lui, andrà bene.