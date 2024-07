Malore fatale per una ragazzina di 15 anni tragedia a Gorla Minore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Milano), 7 luglio 2024 –nel pomeriggio a: unimprovviso ha stroncato la vita di unadi 15. Doveva essere un pomeriggio di festa con le premiazioni del palio del paese, invece è arrivata la tragica notizia che ha scosso tutta la comunità gorlese che si stringe alla famiglia. Immediati i soccorsi, è arrivato anche l’elisoccorso ma per la quindicenne non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constare il decesso. In mattinata laera tra il pubblico durante le gare del palio, nel pomeriggio ilimprovviso che l’ha strappata alla famiglia. Il sindaco Fabiana Ermoni, raggiunta dalla notizia, ha sospeso la cerimonia di premiazione del palio.