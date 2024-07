Malfitano | Osimhen? Credo che non ci sia un club disposto a pagare 130 milioni nemmeno…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024)? Se De Laurentiis non rivedrà la sua rigidità sulla clausola, difficilmente riuscirà a rimpiazzare il giocatore. Nonche ci sia un130, nemmeno il PSG li pagherebbe Nel corso della trasmissione “Bordocampo – I Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Mimmo, giornalista, sul Napoli, sued altri calciatori accostati alAzzurro:: la vera carenza del Napoli in questa stagione è stata determinata dal rendimento negativo della difesa “In effetti, la vera carenza del Napoli in questa stagione è stata determinata dal rendimento negativo della difesa. Nell’insieme è stato un Napoli catastrofico e fallimentare, ma se ci aggiungiamo anche una mediocrità espressa più volte dalla difesa, allora si capisce il motivo per cui l’arrivo di Conte ha fatto sì che si ripulisse il reparto arretrato ingaggiando giocatori importanti.