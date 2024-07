L’8 luglio 1996 arrivava il singolo Wannabe il ciclone spice Girls invadeva l’Europa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) I’ll tell you what I want, what I really, really want, so tell me what you want, what you really, really want: nell’estateill’airplay radiofonico e presentava al mondo le. Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Victoria Adams: le cinque ragazze britanniche irrompevano nell’universo musicale dominato all’epoca dalle boy band con i Backstreet Boys che raccoglievano il testimone dei Take That nell’anno in cui Robbie Williams abbandonava il quintetto di Manchester. Per la nascita del gruppo bisogna ritornare al 1994, quando viene pubblicato un annuncio sul quotidiano The Stage da Bob Herbert: “Are you street smart, extrovert, ambitious and able to sing and dance?” . Provino dopo provino, si arriva al quintetto dove spiccano cinque ragazze Geri, Melanie, Victoria, Melanie e Michelle Stephenson che abbandonerà il progetto poco dopo aver registrato alcune demo.