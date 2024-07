Il punto Gli abbinamenti dei quarti Oggi riunione Csi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Prati Spareggio con fuochi d’artificio mercoledì a Casina. Di fronte Baiso, impallinato quattro volte dall’Spqm Montecavolo, e Roteglia che si ritrovano dopo il quarto di due anni fa vinto nettamente dai gialloblù. Bianconeri costretti alla quarta piazza nel girone C a causa del ko nello scontro diretto col Collagna che così ha staccato il pass come terza. Saluta la compagnia il Gatta superato dalla Borzanese al 3° hurrà in 7 giorni. I risultati Giovanissimi Girone A: Felina-Villa Minozzo 2-0; Spqm Montecavolo-Baiso 2-0. Classifica: Felina 10; Spqm Montecavolo 9; Villa Minozzo, Baiso 7. Girone B: Gatta-Borzanese 1-3; Vettus-Tricolore Carpineti 1-4. Classifica: Borzanese, Tricolore Carpineti 15; Vettus 4; Gatta 1. Girone C: Cerredolo-Cervarezza 0-2; Collagna-Leguigno 2-5; Querciolese-Olimpia Roteglia 4-1.