Il principe William e il suo fidato e affascinante equerry Rob Dixon allo stadio non trattengono l' entusiasmo Eccoli scatenatissimi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 8 luglio 2024) Prima il concerto di Taylor Swift, dove ilè stato immortalato mentre ballava senza freni insieme ai suoi figli. Poi l’inusuale corsa in monopattino nei giardini del Castello di Windsor. Ora l’esultanza scatenata in Germania durante gli Europei di calcio 2024. Non c’è dubbio: in questo periodo ilè riuscito, finalmente, a lasciarsi un po’ andare.agli Europei: la reazione al gol dell’Inghilterra Volato in Germania lo scorso weekend per vedere l’Inghilterra affrontare la Svizzera nei quarti di finale degli Europei, ilha dato la sensazione di aver trovato un po’ di pace. O, forse, più che pace, la sua valvola di sfogo.