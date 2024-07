Francia | Boschi Iv ‘interrogazione in Vigilanza Rai derogato ruolo servizio pubblico’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug (Adnkronos) – “La Rai haal suodipubblico e ha scelto di non informare in modo completo e tempestivo i cittadini sull?esito delle elezioni francesi. Presenterò immediatamente una interrogazione inaffinché sia fatta chiarezza sulle responsabilità della mancata informazione ai danni degli spettatori e per verificare se vi sia stata una violazione del Contratto di?. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena, vicepresidente della Commissione diRai.“Le lezioni francesi non possono essere derubricare a una notizia locale, ci riguardano tutti e delineano il futuro dell?Europa. Stupisce in particolare che il tg di Rainews 24, rete allnews che ha come vocazione quella di informare, non abbia aperto l?edizione serale sulle elezioni d?oltralpe.