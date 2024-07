Elezioni Tokyo governatrice Koike ottiene un terzo mandato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lauscente di, Yuriko, si è assicurata la rielezione per unalla guida della megalopoli giapponese, in un Paese dove il ruolo politico delle donne resta in secondo piano. Il risultato è un sollievo per il Partito Liberal Democratico (Ldp) dell'impopolare premier Fumio Kishida, che ha sostenuto la, che pure non vi appartiene. Ma fa scattare un nuovo campanello d'allarme per il partito al potere che, nonostante abbia ufficialmente sostenutoin mancanza di un proprio candidato, è stato capace di ottenere solo due seggi nellesuppletive dell'assemblea metropolitana nei nove distretti contesi. Lo scandalo sui finanziamenti illeciti che nei scorsi mesi ha colpito alcune fazioni del partito conservatore ha messo infatti a dura prova la fiducia dell'opinione pubblica a livello nazionale, facendo crollare il tasso di approvazione del premier Fumio Kishida poco sopra il 20%, il più basso da quando è salito al potere nell'ottobre 2021, e a pochi mesi dalleper il nuovo leader del partito che deciderà il capo dell'esecutivo.