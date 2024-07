De Laurentiis furioso doccia gelata per il Napoli | è successo di nuovo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilsta lavorando ad un mercato ricco di grandi colpi, ma Deincassa una vera e propriaUn, due, tre: Conte. Vuole accontentare in tutto e per tutto il suotecnico ilche, infatti, ha già praticamente rivoluzionato la propria difesa. Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno sono i primi tre acuti di un calciomercato che per gli azzurri si sta rivelando scoppiettante, nell’attesa della cessione di Osimhen e del grande colpo in attacco. Preso Conte, Devuole mettergli a disposizione una squadra in grado di tornare a lottare per il vertice e cancellare quel decimo posto dello scorso anno che grida ancora vendetta. Ecco perché Manna non perde tempo e lavora alacremente alla costruzione della nuova rosa, con il nigeriano che sarà l’unica grande cessione dell’estate, visto il diktat dell’allenatore salentino su Kvaratskhelia e Di Lorenzo.