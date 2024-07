Chiara Giordano parla della fine del suo matrimonio con Raoul Bova | Periodo doloroso

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 8 luglio 2024)del suoconDalladelconal rapporto con la madre, la legale Annamaria Bernardini de Pace:si è raccontata in una lunga intervista a La Repubblica. “Mi reputo fortunata ogni giorno, da sempre, mi piace far star bene le persone intorno a me, cerco di avere un occhio di riguardo per chi è in difficoltà” afferma la veterinaria e produttrice cinematografica. Cinquantuno anni,ripercorre la sua storia d’amore con il suo ex: “A 26 anni, nel 2000 è nato il primo figlio e dopo nemmeno due, il secondo; nello stesso tempo ho fatto la produttrice cinematografica per seguire il lavoro di, il mio ex marito. Ci siamo conosciuti giovanissimi nel ’97, ci siamo aiutati nel lavoro, poi la storia nel 2013 è finita”.