Alex Marangon l’autopsia conferma | il 25enne non è morto per annegamento è stato ucciso

(Di lunedì 8 luglio 2024)non èper. Questo è quanto rilevato daldisposta sul cadavere del barmanpicchiato a sangue tra le 2 e le 6 del mattino di domenica 30 giugno e trovato esanime sul greto del Piave, in seguito al rituale amazzonico nei pressi dell’abbazia di Vidor, in provincia di Treviso al quale ha partecipato. Infatti, la morte del ragazzo è stata causata principalmente dai colpi al capo e alle costole, e non per l’inalazione di acqua in seguito alla caduta del fiume. Gli esami autoptici svolti dal medico legale Alberto Furlanetto, nominato dalla Procura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima, hanno così appreso che al momento di essere gettato nel fiume,era già, o comunque in fin di vita.