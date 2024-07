A che ora Tamberi e Fabbri al Meeting di Szekesfehervar | programma preciso tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si svolgerà domani, martedì 9 luglio, la tappa numero 10 del World Athletics Continental Tour 2024 di livello Gold: al Gyulai István Memorial – Hungarian Athletics Grand Prix, inal Bregyó Athletic Center di Székesfehérvár, in Ungheria, saranno in gara anche alcuni italiani. Le gare inizieranno sin dalle ore 14.00, ma in casa azzurra vedremo all’opera dalle ore 17.00 Leonardo, impegnato in una delle ultime gare di lancio del peso prima delle Olimpiadi, così come farà una prova generale per Parigi 2024 anche Gianmarconel salto in alto, a partire dalle ore 17.10. La diretta tv del Gyulai István Memorial – Hungarian Athletics Grand Prix 2024 di atletica leggera sarà fruibile su Sky Sport Max dalle ore 17.30 alle ore 19.