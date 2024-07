Wimbledon Sinner supera anche Shelton 3-0 e va ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Jannikha vinto in tre set gli ottavi dicontro Ben, conquistando l’accesso aididiper il terzo anno consecutivo. Il 22enne numero 1 al mondo nella classifica Atp ha dominato il primo set 6-2, vinto agevolmente il secondo 6-4 ma ha poi subiti il ritorno dello statunitense che, a colpi di ace, ha ottenuto un break di vantaggio – poi recuperato – ed è andato a un passo da strappare il set all’italiano. Costretto al tie breakper i troppi errori con il dritto,è riuscito infine a chiudere l’incontro dopo 2 ore e 8 minuti di gioco. July 7, 2024 Leggi: Boato anel match Popyrin-Djokovic: il pubblico esulta per la vittoria ai rigori dell’Inghilterra – Il videoKecmanovic al terzo turno e accede agli ottavibatte Berrettini in un derby italiano di puro spettacolo L'articolo3-0 e va aidiproviene da Open.