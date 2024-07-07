Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 07:30 (Di domenica 7 luglio 2024) Viabilità 7 LUGLIO 2024 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA A1 Roma NAPOLI TRA IL NODO A1 A24 E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA Regione IN CHIUSURA PROSEGUE LO DEL TRASPORTO PUBBLICO, AGITAZIONE DURERA 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO. IL SERVIZIO SULL’INTERA RETE NON SARÀ GARANTITO DALLE 20,30 ALLE 0,30. NEL TERRITORIO DI Roma CAPITALE, LA PROTESTA RIGUARDA LE RETI ATAC, Roma TPL, AUTOSERVIZI TROIANI/SAP. NEL Lazio, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. INFINE RICORDIAMO LA CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI CON RELATIVE DEVIAZIONI PER LE LIEE BUS DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ 6 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO COMINICIMO DALLA VIA AURELIA DOVE’ RIMOSSO L’INCICDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZ ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, PERMANGONO CODE RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLA FIRENZE ROMA TRA LA DIRAMZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO VERSO ROMA AL MOMENTO NON CI SNO DISAGI ALLA VIABILITA’ SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA QUI CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA E IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA PONTINA DAL CASTEL ROMANO A VIA DI PRATICA VERSO LA CAPITALE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO PERMANE RALLENTATA CON RITARDI FINO A 40 MINUTI CONCLUDIAMO CON LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE IN PROGRAMMA QUESTA SERA DALLE 21 FINO ALLE 7 DI DMANI DOMENICA 7 LUGLIO, NON SARA’ QUINIDI ASICURATO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 18:30 - 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO COMINICIMO DALLA VIA AURELIA DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO NEI DUE SENSI DI MARCIA INCIDENTE ANCHE SULLA FIRENZE ROMA MA SENZA CODE TRA LA DIRAMZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO VERSO ROMA ANDIAMO SULLA SALARIA DOVE È RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZATRA TENUTA SANTA COLOMBA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, AL MOMENTO NON CI SN DISAGI ALLA VIABILITA’ SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA QUI CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA PONTINA DAL CASTEL ROMANO A VIA DI PRATICA VERSO LA CAPITALE CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO PERMANE RALLENTATA CON RITARDI FINO A 40 MINUTI DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 17:30 - 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA SALARIA DOVE PERMANOGONO LE CODE E L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZATRA TENUTA SANTA COLOMBA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA E IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LA CIRCOLAZIONE PRECEDENTEMENTE SOSPEESA SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO ORA E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI CONCLUDIAMO CON LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE IN PROGRAMMA QUESTA SERA DALLE 21 FINO ALLE 7 DI DMANI DOMENICA 7 LUGLIO, NON SARA’ QUINIDI ASICURATO IL REGOLARE SERVIZIO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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