Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024)7 LUGLIOORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA A1NAPOLI TRA IL NODO A1 A24 E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLAIN CHIUSURA PROSEGUE LO DEL TRASPORTO PUBBLICO, AGITAZIONE DURERA 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO. IL SERVIZIO SULL’INTERA RETE NON SARÀ GARANTITO DALLE 20,30 ALLE 0,30. NEL TERRITORIO DICAPITALE, LA PROTESTA RIGUARDA LE RETI ATAC,TPL, AUTOSERVIZI TROIANI/SAP. NEL, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. INFINE RICORDIAMO LA CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI CON RELATIVE DEVIAZIONI PER LE LIEE BUS DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.