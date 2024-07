Traffico Roma del 07-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione incidente segnalato sulla A1 diramazioneSud che sta provocando una coda tra Torrenova il raccordo anulare In quest’ultima sezione e ti rallenta persul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra uscita Laurentina e Appia fuori il raccordo code persulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima in direzione dell’EUR in via Collatina la polizia locale Segnala la chiusura temporanea della strada tra via delle Cerquete via Celestino Rosatelli per problemi al manto stradale e di fino a causa di uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale rischio di mezzi Atac TPL Cotral e autoservizi Troiani dalle 20:30 fino alla 0:30 E comunque per i dettagli di queste di altre notizie se potete consultare il sito