Tour de France 2024 nona tappa Troyes-Troyes oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) La prima settimana deldesi chiudecon la, lunga 199 chilometri con partenza e arrivo in quel di. Una frazione senza grandi salite, ma non per questo meno attesa: infatti i corridori dovranno affrontare ben 14 settori di sterrato, per un totale di 32 km sulle “strade bianche”. Ecco quindi che gli uomini di classifica dovranno tenere gli occhi ben aperti, per cercare un attacco o per evitare di incappare in incidenti e imprevisti che potrebbero compromettere l’intera Grande Boucle. Di seguito tutte le informazioni per seguire laodierna al meglio.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: CALENDARIO TAPPE,, TV EDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV L’ANALISI DEL PERCORSO DELL’ALBO D’OROdein tv:La partenza dellaè fissata per le ore 13:35 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento.