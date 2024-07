Tour bis Girmay Bacia la moglie | multa a Bernard

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Alla roulette dello sprint esce ancora il nero: a Colombey, a due passi dal memoriale del generale De Gaulle, Biniamconcede il bis. Sull’arrivo in leggera salita, decisamente più adatto a lui rispetto a quello di Torino, l’eritreo condanna all’ennesimo secondo posto Philipsen, che ha infilato questodalla porta sbagliata, e rinforza la sua maglia verde di leader della classifica a punti: portandola fino a Nizza, potrebbe aggiungerla alle sue tante prime volte. "Prossimo sogno? Ne ho già realizzati parecchi in questo. Spero di continuare così", sorride Bini, dopo uno sprint perfetto per posizionamento e scelta di tempo. Tappa velocissima (45 la media), con un eroe di giornata, il solito Jonas Abrahamsen, norvegese a pois dalla testa ai piedi: per consolidare il primato degli scalatori, se ne va al primo metro di gara con Powless e Bissegger, che presto molleranno, e resta da solo fin quasi all’arrivo, dopo aver raccolto tutti i punti a disposizione e gli applausi del pubblico francese, innamoratissimo della maglia a pallini rossi.