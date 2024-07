Scippa una donna e si getta nel fiume per sfuggire ai poliziotti | ladro all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Bergamo, 7 luglio 2024 –il portafoglio a una, se la dà a gambe ma – tallonato dai– si butta in una roggia. Una scelta che si rivela poco azzeccata. Un nordafricano di 33 anni è stato soccorso questa mattina, domenica 7 luglio, poco dopo le 9.30, in una roggia delSerio. A chiamare gli operatori del 118 sono stati gli agenti della squadra volante, che con il supporto dei vigili del fuoco avevano recuperato l'improvvisato “tuffatore”. Erano sulle sue tracce dopo essere stati chiamati da una signora, che ha denunciato telefonicamente di essere stata derubata del portafoglio mentre faceva una passeggiata nel parco di via Radini Tedeschi, nel quartiere di Redona. Autore del violento scippo era stato un uomo, all’inseguimento del quale si erano già messi alcuni passanti.