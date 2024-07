RISULTATI | WWE Money in the Bank 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024)in thesi preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di wrestling. Zonawrestling.net vi terrà aggiornati suiin tempo reale nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio, a partire dall’1:00 ora italiana. L’evento, che si svolgerà alla ScotiaArena di Toronto, Canada, promette di essere ricco di azione e colpi di scena.in the: Chi Conquisterà le Ambite Valigette? Il cuore dell’evento sono i due Ladder Match, maschile e femminile, dove i vincitori si aggiudicheranno la possibilità di sfidare i campioni in carica in qualsiasi momento entro un anno. Ecco i partecipanti:in theLadder Match Maschile: Jey Uso Carmelo Hayes Andrade Chad Gable LA Knight Drew McIntyre Montey in theLadder Match Femminile: IYO SKY Chelsea Green Lyra Valkyria Tiffany Stratton Naomi Zoey Stark Match Titolati da Non Perdere World Heavyweight Championship: Damian Priest (c) vs Seth Rollins Questo incontro presenta una stipulazione speciale: se Priest vince, Rollins non avrà più opportunità titolate durante il suo regno.