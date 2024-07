Pioraco si sente male durante un’escursione Arriva il Soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Una escursionista è stata soccorsa ieri, lungo il sentiero dei Vurgacci a. La donna, una 53enne di Filottrano, era lungo il percorso quando, intorno alle 13, ha accusato un malore e per lei sono stati chiamati i soccorsi. Il personale specializzato dele speleologico di Macerata è stato chiamato dalla centrale del 118, per recuperare la donna. Le squadre dele dell’emergenza sanitaria,te sul posto, hanno valutato le condizioni sanitarie della 53enne, l’hanno stabilizzata e imbarellata sul posto. Poi la donna è stata portata con la barella portantina, il mezzo speciale usato dalin ambienti impervi, fino al parcheggio dove un ambulanza del 118 era in attesa. .