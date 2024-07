Pescate barca a vela si ribalta nel lago di Garlate | soccorsi due 25enni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024)(Lecco) 7 luglio 2024 – Per una forte raffica di vento che li ha investiti, hanno scuffiato, lasu cui stavano navigando si èta e loro sono finiti in acqua. Due velisti di 25 anni nel pomeriggio di oggi sono stati catapultati neldi. Stavano navigando sulla loroal largo di. Alcuni automobilisti in transito sul Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36 hanno assistito al naufragio e hanno subito allertato gli operatori del 112, il numero unico di emergenza e urgenza, che a loro volta hanno immediatamente mobilitati i vigili del fuoco. I soccorritori della Squadra nautica del 115 erano già impegnati nel pattugliamento delnell'ambito dell'operazione “Lario sicuro” e così in pochi minuti, a bordo del loro gommone, hanno raggiunto i due giovani velisti.