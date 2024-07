Percorso partecipativo per rilanciare l’area Corbo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Riparte il’Uno Spazio al Centro’ per le valli Setta e Sambro, lanciato dal Comune di Monzuno e finanziato dal bando Rigenerazione Urbana 2021 della Regione Emilia-Romagna, che prevede appunto la rigenerazione deldi Rioveggio. Il nuovo progetto fa seguito alche si è aggiudicato il finanziamento del Bando Partecipazione 2021 sempre della Regione Emilia-Romagna e che ha visto la partecipazione di diversi cittadini e cittadine impegnati a portare le loro proposte per la rigenerazione della struttura che ospita vari tipi di attività - sportive e non - e per mantenerla viva in collaborazione con la Polisportiva Rioveggio (che gestisce) una volta terminati i lavori. Il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri sarà giovedì alle 19 presso, in via dei Campi Sportivi a Rioveggio, per riprendere in mano le proposte nate dal2021 e vedere insieme con l’amministrazione comunale l’andamento dei lavori di rigenerazione.