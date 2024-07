Matrimonio Simona Ventura il bouquet conteso tra Valeria Marini e un’altra invitata finisce a brandelli – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Sabato 6 luglioe Giovanni Terzi hanno pronunciato il «sì» a Rimini. Un rito nella cornice del Grand Hotel celebrato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, davanti ai testimoni Milly Carlucci per lei, e Marco Di Terlizzi per lui. Dopo lo scambio delle promesse, la cena e poi il via libera al divertimento con una festa in spiaggia. A metà serata arriva il momento del tradizionale lancio delda parte della sposa: schierata in prima fila c’era, amica storica della conduttrice. Parte il count down sulle note di Bob Marley,lancia il mazzo di fiori. A contenderselo però sono in due:. E il, così, a. «lo hai preso tu o Albertina?», chiede