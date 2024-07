Marina Dance Parade | migliaia di persone invadono Marina di Pisa per l' evento dell' estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024)di, 7 luglio 2024 – Torna ad animare l'del Litorale la: il megana organizzato da Confcommercio Provincia dicon la compartecipazionea Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - Terre di, il patrocinio del comune di, ha richiamatodidinella serata di venerdì. Da Piazza Viviani a Piazza Baleari, un pubblico di ogni età ha affollato il litorale e ballato al ritmoa musica di ogni genere e tendenza. “Un successo oltre ogni aspettativa” afferma Alessandro Trolese, vicepresidente vicario Confcommerciononchè presidente provinciale Fipe e Silb Confcommercio Alessandro Trolese. “Una serata magica dove la musica è stata davvero capace di unire più generazioni, dagli adolescenti ai 50enni, che alla sua quinta edizione conferma lacome l’per antonomasia sul Litorale e per l’intera città, in grado di richiamareda ogni angoloa provincia e anche da fuori regione, svolgendo un ruolo davvero importante in chiave turistica per la promozione del nostro territorio.