Marangon pm | morto per cause violente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 7 luglio 2024) 7.00 Alex, trovato senza vita sul greto del Piave il 2 luglio scorso, èper "e non accidentali".Lo ha confermato la Procura di Treviso in seguito all'autopsia condotta sul corpo del 25enne veneziano di cui si erano perse le tracce il 29 giugno dopo che aveva partecipato a una riunione di riti sciamanici a Vidor. Il ragazzo sarebbeper emorragia interna dovuta a un trauma al torace e non, come ipotizzato inizialmente, per una caduta nel fiume.La Procura procede contro ignoti per omicidio volontario.