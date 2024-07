LIVE Moto2 GP Germania 2024 in DIRETTA | grande occasione per il pole man Vietti Tra poco l’inizio della gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL WARM-UP EDI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 12:00 Sarà unaspeciale quellaclasse mediana, complice la pazzescadi Celestino, oggi a caccia di un podio che sarebbe davvero meritatissimo 11:55 Pochi minuti fa si è conclusa la provaMoto3,vinta dal solito David Alonso, adesso in fuga totale! QUI la nostra cronaca 11:50 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano esattamente venti minuti alBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, ottavo appuntamento del Mondialedi. Ci aspetta unadivertentissima nel suggestivo tracciato del Sachsenring, tracciato che già in qualifica ha regalato una grandissima gioia all’Italia.