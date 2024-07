L’assalto col furgone rubato Il colpo grosso delle due ruote Maxi furto di notte a DottorBike

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Il, nelle mente dei ladri, probabilmente, avrebbe dovuto essere molto più. Ma il, risultato provento di, utilizzato per sfondare la vetrata del negoziodi Castelfranco è rimasto incastrato nel muretto di sostegno. Così la banda, con una corsa contro il tempo, ha dovuto mettere ridimensionare velocemente il progetto e portarsi via sei biciclette, tutte di un certo valore. La stima complessiva del danno subito dall’azienda - che fu derubata anche nel dicembre scorso - è di 32mila euro di merce, oltre quelli che dovranno essere spesi per mettere a posto la struttura del negozio che ha riportato danneggiamenti importanti. L’allarme è scattato qualche minuto dopo le due e trenta del mattino fra sabato e domenica.