Il dibattito Biden-Trump visto dal Cremlino La lettura di Pellicciari

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) Le precarie condizioni mostrate da Joedurante ilcon Donaldhanno posto la questione se egli sia adatto per affrontare un nuovo mandato alla Casa Bianca. Le ipotesi di sostituirlo come candidato presidenziale hanno generato un confronto acceso eppure tutto centrato sulla situazione interna americana, molto meno su quella internazionale. Rinunciando ad una prospettiva che pure offre importanti indicazioni. Ilpresidenzialeda Mosca In particolare, le reazioni registrate nell’occasione in Russia dicono molto delle reali dinamiche in corso dietro le quinte tra Mosca e Washington, mentre corrono su binari paralleli azioni di contrapposizione militare indiretta e contatti (pre)negoziali sulle principali crisi in corso (non solo in Ucraina).