Gratta e vinci se il gioco da tavolo ti cambia la vita | 5 milioni che bellezza

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 7 luglio 2024), meglio di qualunque altrodasia mai esistito: meno imprevisti e molti più premi. Gli imprevisti, la carta probabilità, le banconote colorate, il funghetto pedina che salta da una proprietà all’altra. Ammettiamolo: ognuno di noi avrà giocato, almeno una volta nella, al mitico Monopoli, ildache ha lasciato un segno in diverse generazioni del secolo scorso. Creava dinamiche crudeli, spesso addirittura spietate, ma quanto era divertente? I giochi dasono un must senza tempo – Ilveggente.itEd è proprio sull’onda di questa comprensibilissima nostalgia che in alcuni Paesi è stato lanciato, già da qualche tempo, ilispirato ad esso. Si chiama Monopoly, con la Y, come nel nome inglese del, ma per il resto non ci sono differenze.