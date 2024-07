Fire Force Stagione 3 annunciata la data d’uscita

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 7 luglio 2024) L’anime diè atteso da moltissimi fan perché in pausa da qualche anno. Gli appassionati sono ansiosi di vedere il culmine delle gesta dell’ottava brigata e dei suoi componenti. Nella notte italiana del 6 luglio, all’Anime Expo, finalmente, abbiamo avuto la notizia, tramite trailer, di quando sarà trasmessa la terzadell’anime tratto dall’opera di Atsushi ?kubo. La terza, nonché quella finale, disarà suddivisa in due cour, che vedranno la luce rispettivamente ad aprile 2025 (prima parte) e gennaio 2026 (seconda e ultima parte). Lafinale sarà trasmessa in simulcast su Crunchyroll nei territori selezionati, tra i quali figura anche l’Italia. Non ci resta che metterci comodi e riguardare le prime due stagioni in attesa della terza, e ultima, esplosiva