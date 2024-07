F1 | ecco il primo trailer del film con Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 7 luglio 2024) Pochi minuti fa è uscito ildi F1 che vedrà protagonistaalla guida di una macchina da corsa nel prossimoche lo vede protagonista Da giorni era nell'aria e qualche minuto fa è stato appena pubblicato ildi F1, prodotto da Warner Bros Pictures ed Apple Studios. Ilnon uscirà nelle sale prima dell'estate 2025, ma gli spettatori possono dare un'occhiata alper la prima volta. Ilnon offre molti dettagli sulla storia, ma si concentra, invece, sugli aspetti delle corse che saranno presenti. Sulle note dell'iconica "We Will Rock You" dei Queen, il teaser si punta il focus principalmente sulle abbaglianti angolazioni della telecamera deldall'interno di una macchina da corsa di Formula 1.