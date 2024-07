Ecco i ritiri delle avversarie del Picchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Resta molto difficile definire ritiro quello che l’attuale proprietà dell’Ascoli ha allestito alVillage in preparazione della prossima stagione e che dovrebbe ufficialmente prendere avvio lunedì 15 luglio. Giorno annunciato dai vertici societari per rompere il ghiaccio con il raduno, le solite visite e i primi test di routine. Ma chiaramente, considerando la drammatica situazione economica in cui versa la società bianconera e la fase legata alla cessione societaria dal patron Massimo Pulcinelli ai nuovi potenziali acquirenti, risultava complicato poter andare fuori città con tutta una serie di ulteriori spese legate ad albergo e logistica che probabilmente oggi il club di corso Vittorio appare non in grado di affrontare.quindi che la strada meno complicata da percorre era quella di una soluzione in città.